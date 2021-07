Sunday Igboho: Wo ìgbà mẹ́rin tí ìkọlù ti wáyé nílé Sunday Igboho

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

A ti sọ fun yin saaju pe awọn eeyan kan to mura bii ọmọ ogun yabo ile Igboho nidaji Ọjọbọ, ti wọn si pa eeyan meji, gẹgẹ bi agbẹnusọ rẹ ti wi.

Koda, awọn eeyan to ba BBC sọrọ ni nigba tawọn amookunsika gan sọ ina si ile Sunday Igboho lalakọkọ, funra rẹ lo jade sita lati ba awọn akọroyin sọrọ.

Lero tawọn eeyan mira, wọn ni se lo yẹ ki Igboho jade sawọn eeyan to wa se ikọlu yii, ko si se wọn bii ọsẹ ti n soju gẹgẹ bo se maa n fi ọwọ gbaya.

Bakan naa ni wọn n para poro pe awọn eeyan to ku ati awọn ti wọn ji gbe lọ, ko ba ti wa ninu ewu, ti Igboho ba fiya to tọ jẹ awọn to wa se ikọlu ọhun.