Yoruba Nation: Iléeṣẹ́ ọ̀lọ́pàá Eko ní olórí NURTW n‘Ibadan ń bọ̀ wá da ìwọ́de rú l‘Eko láti gbẹ̀san lára Sunday Igboho

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Kọmisana ọlọpaa l'Eko, Hakeem Odumosu lo fi ikilọ yi lede lasiko to n bawọn akọroyin sọrọ tun fi ewe ọmọ mọ awọn ajijagbara naa leti pe ilu ti yi, orin ti senji.

"Ipinlẹ Eko ko lee tun foju wina eto aabo to mẹhẹ, idaluru ati idunkooko mọ alafia ilu ta ba wo isẹlẹ buruku to waye ni osu kẹwa ọdun to kọja tori iwọde Endsars.