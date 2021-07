Sunday Igboho: Afenifer ń bèèrè pé ṣé Nàíjíríà ti padà sí sáà oko ẹ̀rú ológun ni?

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Adebanjo ni o ṣe ni laanu pe ikọlu naa fihan bi Naijiria ṣe ti n pada si oko ẹru ati iya aitọ to wọpọ lasiko ijọba Ologun Sani Abacha, ti ẹnikẹni to ba sọrọ tako ijọba yoo foju wina ikọlu lati ọdọ awọn ẹṣọ alaabo.

O fikun pe bi wọn ṣe ṣekọlu si ile Sunday Igboho ko ṣẹyin iṣẹ ijọba apapọ orilẹede Naijiria ati awọn to wa ni ipo adari.

''Awọn ti ọrọ naa ṣoju wọn ni awọn to wa ṣekọlu naa si Sunday Igboho wọ aṣọ awọn ẹṣọ alaabo lorilẹede Naijiria''

''Nitori ko si ọlọpaa kankan to wa sibẹ lati wa koju awọn to ṣekọlu naa, eyi to fihan pe ijọba lọwọ ninu iṣẹlẹ naa''