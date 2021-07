Sunday Igboho: Àwọn ọmọ Yoruba lókè òkun ṣèwọ́de lọ iléeṣẹ́ aṣojú ìjọba Nàìjíríà ní London

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Lara awọn akọle wọn ni "Location 419.. #YorubaNationNow, "Yoruba Nation. No going back", "Sunday Igboho is a man of the people", "Oduduwa Nation must stand."