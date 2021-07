TB Joshua: Ijọ Synagogue Church ṣàlàyé bí ètò ìsìnkú ọ̀la àti gbogbo ọ̀sẹ́ yìí kanlẹ̀ yóò ṣe lọ

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Gẹgẹ bi eto isinku gbajugbaja Wolii agbaye nni ati ati oludari ijọ Synagogue Church of All Nations, Temitope Joshua yoo ṣe bẹrẹ lọsẹ yii, ijọ naa ti kéde ohun to yẹ ni ṣiṣe fun awọn ti yoo wa nibi eto isinku naa.