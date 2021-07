Ibadan Gas tanker fire: Báyìí ni ọkọ tó kó afẹ́fẹ́ gáàsì ṣe ṣìnà lọ kọlu àwọn èèyàn n'Ibadan

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ sọ pe ọkọ kan to kun fọfọ fun afẹfẹ gaasi ṣi ọna gba to si pa ọpọlọpọ eeyan to wa loju popo ni ọja Bode lagbegbe Molete n'Ibadan.