Yomi Alliyu SAN: Wo àwọn nkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa Yomi Alliyu, agbẹjọ́rò fún Sunday Igboho

Ọmọ bibi ilu Ẹdẹ nipinlẹ Osun ni, ṣugbọn ilu Ibadan lo fi ṣe ibugbe to si ti n ṣe iṣẹ agbẹjọro.

Ilu Ibadan ni ileeṣẹ agbẹjọro to da silẹ, Chief Yomi Alliyu & Co wa, nibi ti awọn agbẹjọro ati amofin ti n korajọ pọ ṣiṣẹ.

Fasiti ilu Eko,University of Lagos lo ti kawe gboye akọkọ laarin ọdun 1979 si 1980.

Bakan naa lo kawe gboye ninu imọ Notary Public ni ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria.

O gba iwe ẹri nipa imọ Arbitration and Dispute Resolution ni Chartered Institute of Arbitrators

Gẹgẹ bi akọsilẹ nipa rẹ to wa ni ori ayelujara Linkedin, Yomi Alliyu ti fi igba kan jẹ ọmọ igbimọ oluṣakoso ileeṣẹ agbohunsafẹfẹ ipinlẹ Osun, OSBC, laarin ọdun 1995 si 1998.

Bakan naa lo wa lara ọmọ igbimọ to wadii bi awọn kan sẹ ta awọn irinṣẹ ti wọn n lo ni Asejire Dam ti owo rẹ to 200m nipinlẹ Osun laarin ọdun 1994 si 1995.

O tun di ipo pataki mu ni awọn ileeṣẹ ijọba ipinlẹ Osun bi ileeṣẹ to wa fun ọrọ awọn ijọba ibilẹ; igbimọ to wa fun awọn oṣiṣẹ fẹhinti; igbimọ to n ṣeto yiya awọn oṣiṣẹ ijọba lowo fun ile kikọ (1995 si 1998).