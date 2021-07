Wole Soyinka ní àwọn tí yóò gbà ipò Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu tí wà nílẹ̀ báyìí

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ninu ifọrọwerọ pẹlu ileeṣẹ iroyin BBC, agbaọjẹ onimọ litiresọ yii ni nkan to bajẹ ni Naijiria ko ṣẹṣẹ bẹrẹ lori ijọba yii ṣugbọn ko yẹ ki wọn maa wa nkan ṣe sii.

O ni lati le r'ojutu si awọn ipenija to ba Naijiria, o di dandan ki awọn ọmọ ilẹ naa ṣe apero taa n pe ni Confab.

Lasiko ifọrọwerọ yi, o tun mẹnu ba awọn họwuhọwu to n waye lori ipe fun ipinya Naijiria.

Ni paapa, o sọ ero ọkan rẹ nipa awọn ajafẹtọmọniyan to n pe fun iyapa Naijiria bii ti IPOB ti Nanamdi Kanu n dari rẹ ati ti awọn Ọmọ Oduduwa ti Sunday Igboho n dari.

Soyinka sọ pe awọn darandaran jẹ ẹgbẹ to ni olori ṣugbọn ti ijọba ko gbe igbesẹ to yẹ lati mu awọn olori wọn.

Ni idahun si ibeere lori bi ijọba ṣe ni awọn n wa awan to n ṣe onigbọwọ fun Sunday Igboho ati Nnamdi Kanu o ni ko jẹ tuntun.

''ṣebi nibi la wa ti wọn sọ fun wa pe awọn ti ri awọn to n ṣagbatẹru Boko Haram. Mi o ti ri ki nkankan tẹyin rẹ bọ abi iwọ ti gbọ nkankan ni?''

Lakotan, Soyinka rọ ijọba lati wa wọrọkọ fi ṣada lori awọn ipenija to n koju Naijiria ki o si sọ ododo fawọn ọmọ Naijiria lori iṣejọba wọn.

''Ko si ẹni to n sọ pe gbogbo wahala yi bẹrẹ lasiko ijọba Buhari nitori gbogbo awọn to ṣe ijọba lẹyin ijọba ologun lo da si wahala to wa nilẹ yi.