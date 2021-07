Sunday Igboho: Falana ní ìkọlù DSS sílé Igboho dàbí ìdìtẹ̀ gbàjọba lóru

wákàtí kan sẹ́yìn

Agbẹjọro ati ajafẹtọ ọmọniyan, Femi Falana (SAN) ti bu ẹnu atẹ lu bi ajọ ọtẹlẹmuyẹ DSS ṣe kọlu ile ajijagbara, Oloye Sunday Igboho to wa lagbegbe Soka niluu Ibadan.

Nigba to n sọrọ lori ẹrọ amohunmaworan ileeṣẹ Channels TV, Falana ni igbesẹ ajọ DSS da bí iditẹ-gbajọba to waye lọganjọ oru.

Agbẹjọro agba naa ni ko si ofin Naijiria to faye gba mimu ẹnikẹni ni oru.

Lai jẹ wí pe eeyan huwa ọdaran loru, kò si ofin to faye gba a, DSS ko l'aṣẹ lati lọ mu ẹnikẹni ni oru.

Ohun to tọ ni ki ajọ ọtẹlẹmuyẹ mu iwe aṣẹ to fún wọn lagbara lati ṣe ayẹwo ile Igboho dani, ki wọn to le wọ ile rẹ.