TB Joshua burial: Àwọn obìnrin Akoko ní kò sí ọmọbíbí ilẹ̀ náà tó tọ́jú àwọn bíí olóògbé

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Atẹjade lati ọdọ Iyalaje ti ilu Ikarẹ-Akoko, Alhaja Risikat Mohammed sọ pe awọn ṣe bẹẹ lati bu ọla fun ọmọ wọn to ku.

O ni ko si ifarada to tobi ju lati fi yẹ ẹ si fun ifẹ, aanu ati oore to ṣe fun awọn eniyan rẹ nigba to wa laye.