Sunday Igboho: DSS kò jẹ́ ki mọ̀lẹ́bí tàbí agbẹjọ́rò rí àwọn èèyàn tí wọn ko nílé mi

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Iroyin to n jade lati igun gbajugbaja ajijagbara fun ilẹ Yoruba, Oloye Sunday Igboho ti sisọ loju rẹ nipa ipo ti awọn eeyan ti DSS ko nile rẹ wa.

Agbẹnusọ fun Sunday Igboho, Olayomi Koiki lo sisọ loju ọrọ yii ninu atẹjade kan to ka sita fun araye loju opo Instagram rẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O ni meji ninu wọn nilo ki wọn de ile iwosan fun itọju nitori ipo ailera to lewu ti wọn wa.

Gẹgẹ bi aworan to si wa loju ayelujara gẹgẹ bi DSS se se afihan rẹ, ọkan lara awọn eeyan ti wọn ko nile Igboho ni ọgbẹ ọta ibọn wa nibi orukun rẹ, eyi to we bandeji mọ.