Multichoice: Ìjọba gbẹ́sẹ̀ lé àpò àṣùwọn iléeṣẹ́ DSTV àti GO TV torí owó orí

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Ijọba apapọ ti gbegi dina apo asunwọn owo ileesẹ Multichoice, to n gbe mohunmaworan DSTV ati GO Tv sita.

Alaye ijọba apapọ ni pe ileesẹ Multichoice n sa fun owo ori sisan, to si tun n lu awọn onibara rẹ ni jibiti.

Ileesẹ to n pawo wọle labẹle labẹ ijọba apapọ FIRS ni owo to to biliọnu mẹrin aabọ Dọla ni ileesẹ South Africa naa jẹ.