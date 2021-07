TB Joshua burial: Wọ́n ti sin òkú TB Joshua sí Synagogue! Wo bí ìsìnkú ṣe lọ

Wọn ti sin oku oludasilẹ ijọ Synagogue Church of All Nations, SCOAN, Wolii Temitope Balogun Joshua.

Nibi eto isinku naa to waye ni inu ọgba ijọ rẹ to wa ni adugbo Ikotun nipinlẹ Eko lati ri gomina ipinlẹ Ondo, Rotimi Akeredolu, ati aya Ooni Ile-Ife, Olori Naomi Silekunola Ogunwusi.

Eto isin idagbere lo kọkọ waye ninu ṣọọṣi Synagogue, ko to o di pe wọn gbe oku rẹ lọ si ile ikẹhin ti wọn ṣe si abala kan ninu ṣọọṣi naa.

Nigba to n sọrọ nibi isin idagbere, Gomina Rotimi Akeredolu sọ fun awọn eniyan ilu Arigidi to jẹ ilu abinibi oloogbe, lati mase fi oju ọmọ ilu lasan wo o.

Bakan naa ni ojiṣẹ Ọlọrun kan to wa nibẹ, Bisọbu Steven Ogedengbe lati ipinlẹ Ondo sọ pe ko si pasitọ to ṣe iṣẹ àmì, to si tun le ẹmi eṣu jade bii TB Joshua.