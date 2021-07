Sunday Igboho: Olùrànlọ́wọ́ Sunday Igboho ní ayédèrú n'ìròyìn tó ní Igboho ṣàbẹ̀wò sí Oluwo

Yoruba bọ, wọn ni eti to ba gbọ alọ, o yẹ ko gbọ abọ.

Ọgbẹni Olayomi Koiki to jẹ oludamọran si Oloye Sunday Adeyemo ti ọpọ mọ si Sunday Igboho ti sọ pe iroyin ofege lasan an ni iroyin kan eleyii to ṣafihan bi Igboho ṣe dọbalẹ niwaju Oluwo ti Ile Iwo, Oba AbdulRasheed Akanbi.