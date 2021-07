EndSARS: Mẹ́ta lára àwọn òkú náà ni wọ́n rí he lágbègbè Lekki Toll Gate

Igbimọ oluwadii iwa ipa awọn ọlọpaa si awọn araaalu ni ipinlẹ Eko ti tẹwọ gba esi ayẹwọ oku eeyan mọkandilọgọrun run ti wọn ri he kaakiri ilu Eko lasiko iwọde EndSARS.

Awọn oku naa ti wọn ti wa ni ile igbokupamọsi ni wọn ri he kaakiri ipinlẹ Eko laarin ogunjọ, oṣu Kẹwaa ọdun 2020, si ọjọ kẹtadinlọgbọn, oṣu Kẹwaa, ọdun kan naa.

Onimọ sayensi to n ṣayẹwo ara eeyan, Ọjọgbọn John Obafunwa lo fi esi naa le adari igbimọ ọhun, Adajọ Doris Okwobi lọwọ.

Ṣaaju ni igbimọ naa ti kọkọ fiwe pe Ọjọgbọn Obafunwa lati wa ṣeranwọ fun un lori iwadii rẹ nipa iye ẹmi to sọnu lasiko iwọde EndSARS, paapaa ni iloro Lekki Toll Gate.

Laisko to kọkọ yọju siwaju igbimọ ọhun lọjọ karun un, oṣu Kẹfa ọdun yii ni igbimọ naa ni ko ko awọn eri naa wa siwaju rẹ.

Eyii to mu ki Ọjọgbọn nipa imọ eto ilera, to tun jẹ olukọ to dantọ nile ẹkọṣẹ iṣẹgun ti fasiti ijọba ipinlẹ Eko, LASU, sọ niwaju igbimọ naa pe lootọ ni awọn ti ṣiṣẹ lara awọn oku mọkandinlaadọrun un ọhun.