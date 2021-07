T.B. Joshua: S.K. Abiara sọ̀rọ̀ nípa ìgbésí-ayé T.B. Joshua níbi ìsìn ìdúpẹ́

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Isin idupẹ waye ni ijọ Synagogue Church of All Nations, SCOAN lẹyin isinku oludasilẹ ijọ naa, TB Joshua.

Lara awọn ojiṣẹ Ọlọrun jankan jankan to wa nibi isin idupẹ ọhun ni Alufa ijọ CAC, S.K. Abiara.

Alufaa Abiara sọ ọrọ idupẹ nipa igbesi aye TB Joshua to di oloogbe lẹni ọdun mejidinlọgọta.

Lopin ọsẹ to lọ ni wọn sin oku oludasilẹ ijọ Synagogue Church of All Nations, SCOAN, Wolii Temitope Balogun Joshua.