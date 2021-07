Oyo insecurity: Ọ̀gá ọlọ́pàá Oyo ní kò sí ohun tó jọ pé Wakili ń gbèrò láti ṣe ìkọlù sí Ibarapa lọ́jọ́ Ileya

Kọmiṣọnna ọlọpaa ipinlẹ Oyo, CP Ngozi Onadeko ti ṣalaye fun BBC Yoruba ileeṣẹ ọlọpaa ko gbọ ohun kan to jọ pe Iskilu Wakili pẹlu awọn iṣọmọgbe rẹ n gbero lati ṣe ikọlu si ilu Igangan ati agbegbe Ibarapa nipinlẹ Oyo lasiko ọdun Ileya.

Olumo ṣalaye siwaju si pe nkan to buru jai ni pe awọn ọmọ ẹgbẹ OPC mẹta to mu Wakili dero atimọle ọlọpaa ki wọn to pada fi wọn silẹ.