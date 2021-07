Wo ìlú kan ní Italy tó ṣetán láti fún ọ ní N13.6 mílíọ̀nù tí o bá gbà láti gbé níbẹ̀

Iroyin ayọ fawọn ọmọ Naijiria to fẹ lọ ṣiṣẹ aje tabi gbe loke okun.

Awọn ọdọ to ba ni owo kan tabi omiran lati ṣe ti wọn si ṣetan lati fi ilu wọn silẹ lọ orilẹede Italy yoo jẹ ẹbun owo tabua.

Ẹkun Calabria lorilẹede Italy ti ṣeleri lati fun ẹnikẹni to ṣetan lati maa gbe abule naa ni owo to le ni miliọnu mẹtala ati aabọ, N13.6m( ($33,000) laarin ọdun mẹta.

Pipe awọn eeyan lati wa maa gbe nibẹ jẹ ọkan lara ọna ti ijọba Italy fẹ gba lati jẹ ki eeyan to wa ni ilu naa gberu sii.

Calabria village for South of Italy

Kansilọ ẹkun kan ni Italy, Gianluca Gallo sọ fun CNN pe awọn eeyan to ba ṣetan lati wa maa gbe ilu naa yoo maa gba owo oṣu to to 800-1,000 owo Euro.