Femi Falana: Ọwọ́ tí Buhari fi mú mú ọ̀rọ̀ Kanu àti Igboho jọ èyí tí wọ́n fi mú olóṣèlú kan lọ́dún 1984

wákàtí kan sẹ́yìn

Falana ṣalaye pe o ṣeeṣe ko jẹ pe ṣe ni wọn kun Nnamdi Kanu loorun ki wọn to gbe wa si Naijiria nitori ijọba Kenya ko le ṣalaye pe awọn finu-findọ fa Kanu le ijọba Naijiria lọwọ.

O ni irọ ni awọn to sọ pe ọna to ba ofin mu ni wọn fi gbe Kanu wa si Naijiria n pa.

Ajafẹtọ naa fikun pe eremọde lasan ni awọn to ni ki awọn araalu má ṣe ifẹhonuhna n sẹ nitori ironu awọn ologun lo wa ninu ọpọlọ wọn.

O ni ile ẹjọ naa sọ pe ko ba ofin mu ki eeyan kọkọ lọ gba iwe aṣẹ lọwọ ọlọpaa ko to ṣagbatẹru iwọde tabi kopa ninu iwọde kankan, ati pe awọn eeyan to ti gba ominira ko nilo iwe aṣẹ ọlọpaa kankan ki wọn to ṣe iwọde.