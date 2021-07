Ogun road accidents: Ìjàmbá ọkọ̀ ṣe gbẹ̀mí èèyàn 265 ní ìpínlẹ̀ Ogun

Esi iwadii ti ajọ ẹṣọ oju popo, Traffic Compliance and Enforcement Corps, TRACE ṣalaye pe eeyan 1,654 lo farapa ninu ijamba ọkọ 1,176 to ṣẹlẹ lati oṣu kinni ọdun 2020 si oṣu karun un ọdun 2021 nipinlẹ Ogun.

Wọn iwa kuwa, taya ti ko dara, awọn to n gba ''one way'' ati oju popo to ti bajẹ naa n ṣokunfa ọpọ ijamba ọkọ.