Nigeria security: Àwọn agbébọn tún ti pa ọ̀gágun àgbà Hassan Ahmed, adarí ẹ̀ka akójanu iléeṣẹ́ ọmọogun oríilẹ̀ ní Nàìjíríà

Awọn agbebọn ti yinbọn pa ọgagun ọmọogun Naijiria kan lasiko to fi n rinrinajo lati ilu Lọkọja lọ si ilu Abuja to jẹ olu ilu Naijiria.

Ileeṣẹ ọmọogun oriilẹ ni Naijiria ṣapejuwe iṣẹlẹ naa gẹgẹ bi eyi to banininujẹ lọpọlọpọ, bẹẹ ni wọn ni ko tii si ẹni lee sọ ni pato awọn to wa lẹyin iṣẹlẹ naa ati idi to faa.