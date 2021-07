TB Joshua: Ìjọ Synagogue ní kò sí awuyewuye lórí ẹni tí yóò rọ́pò TB Joshua

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Ijọ The Synagogue Church of All Nations, SCOAN ti ṣalaye pe iroyin ofege ni iroyin kan to jade ninu iwe iroyin pe awuyewuye n ṣẹlẹ lori ẹni ti yoo gba ipo olori ijọ naa lẹyin ti Wolii TB Joshua ti papoda tan.