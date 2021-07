Igangan attacks: Gani Adams ní ó tó ọjọ́ mẹ́ta tí OPC ti ń pariwo pé àwọn agbébọn kan ńgbèrò àti kọlu Ibarapa, àwọn agbófinro kò dáhùn ni

Aarẹ Ọna Kakanfo ilẹ Yoruba, Iba Gani Adams ti sọrọ lori iṣẹlẹ to waye ni ilu Iganagan, Igboọra ati agbegbe rẹ eyi to mu ẹmi awọn eeyan ilu naa kan lọ.

Iba Gani Adams ni awọn ọmọ Yoruba ko ni lee kawọgbera mọ maa woran awọn iṣẹlẹ ipaniyan gbogbo to n waye nibẹ yala latọwọ awọn agbebọn tabi awọn oṣiṣẹ agbofinro ilu.

Ninu atẹjade kan eyi to fi sita latọwọ amigbalẹgbẹ rẹ lori ọrọ iroyin, ọgbẹni Kẹhinde Aderẹmi, Iba ni ṣaaju iṣẹlẹ ọjọ Ẹti ni ẹgbẹ OPC ni ipinlẹ Ọyọ ti n ke gbajare pe awọn ti wuu gbọ o pe awọn eeyan kan yoo kọlu awọn agbegbe kan ni Ibarapa ṣugbọn ti awọn ko tii ri igbesẹ to loorin latọdọ ijọba tabi awọn to jẹ agbofinro ni ipinlẹ Ọyọ.