Kukah Vs Buhari: Bíṣọ́bù Kukah ní ìfowóṣòfò lásán ní okoòwò tí ẹnikẹ́ni bá ṣe ní Nàíjíríà

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Mattew Kukah lo ni iṣejọba Aarẹ Muhammadu Buhari ti kuna lati dẹkun ipenija abo to mẹhẹ, eyi to tako ileri to se lọdun 2015.