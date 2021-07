Military Plane Crash: Iléeṣẹ́ ológun ní lóòtọ́ọ́ ní agbébọn já bàálù òun lulẹ̀

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Oludari ẹka alarina ati eto iroyin fun ileesẹ ologun ofurufu, Edward Gabkwetto fidi isẹlẹ baalu to ja naa mulẹ lọjọ Aje ni Dairo n pada bọ nibi to ti lọ sisẹ kan laarin aala ilẹ Zamfara si Kaduna, ni wsn kọlu baalu rẹ naa, to si ja lulẹ.