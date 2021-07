Gani Adams Vs Ogboni: Ààrẹ Ògbóni ní kò tọ́ fún Gani Adams láti máa bú àwọn Ogboni torí ẹrú Aláàfin ni ipò rẹ̀

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Aarẹ Ogboni Awise Agbaye, Oba Adeyinka Adisa Sangolade Arinfanlajogun, ti fun Aarẹ Ọna Kakanfọ ilẹ Yoruba, Iba Gani Adams lesi, lori ọrọ to sọ nipa olori awọn ogboni ti wọn mu lasiko iwọde Yoruba Nation to waye ni ipinlẹ Eko.

Gani Adams, nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lẹyin iṣẹlẹ yii, bu ẹnu atẹ lu adari ẹgbẹ ogboni naa, nitori o ni o jẹ ki awọn ọlọpaa maa ti oun gbọngbọn lasiko iwọde Yoruba Nation.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Gani Adams, ẹni to sọrọ yii lasiko to n salaye idi ti ko fi le bawọn kopa ninu iwọde Yoruba Nation ni ko si ọba alade nilẹ Yoruba to ga ju aarẹ Ọna Kakanfo lọ.