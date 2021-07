Sunday Igboho: Ọ̀pọ̀ ‘ẹ̀ṣẹ̀’ tí ajìjàgbara ṣẹ ìjọba rèé, tó fi di ẹni tí wọn ń wá

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Kii se iroyin mọ pe wọn ti mu Oloye Sunday Igboho ni ilu Cotonou lorilẹede Benin, amọ o yẹ ka le ran ara wa leti nipa awọn ohun ti Igboho se, to fi di ẹni ti ijọba apapọ n le kiri.

Ti a ba n sọrọ nipa awọn eeyan to dide lati gbeja ẹya ti wọn ti wa, ọkan soso Ajanaku, tii mi igbo kijikiji ni Oloye Sunday Adeyemo, ti ọpọ eeyan mọ si Igboho.

Lati igba yii wa si lo ti di ajijagbara ti awọn eeyan n sa tọ lọ lati gbe wọn nija, ko to wa di pe o bẹrẹ si pe fun iyapa Naijiria ati idasilẹ orilẹede Yoruba.

Odu ni Sunday Igboho saaju asiko yii, to si ti maa n se atilẹyin fun oloselu bii Rashidi Ladoja ati awọn eeyan miran ti iya n jẹ.

Amọ awọn igbesẹ to gbe ree, to fi ba pao ibinu ijọba Naijiria pada.

Igboho wọnu igbo Kishi lọ:

Amọ isẹ ijijagbara rẹ yii bẹrẹ nigba to lọ si inu igbo to wa nilu Kishi nipinlẹ Oyo lati wa awọn agbebọn darndaran to fi igbo naa se buba lati jale ati paayan.