Sunday Igboho: Agbẹnusọ fún ikọ̀ ajìjàgbara ní kò sí iyèméjì nípa ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ Yorùbá

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Gẹgẹ bi agbẹnusọ fun Oloye Sunday Igboho, Olayomi Koiki ti kede loju opo Facebook rẹ, awọn ọmọ Naijiria to tẹdo silẹ UK ni yoo korajọpọ fun iwọde naa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

"Ẹ jẹ ka ri pe a yọju sibi iwọde naa, ka si maa ranti pe asiko yii nikan la le dide lati ke pe awujọ agbaye nipa ohun to n lọ ni Naijiria.

Nigba to ti nira fun wọn lati ra Igboho si ọdọ wọn, ohun ti wọn fẹ se bayii ni lati gba ẹmi rẹ."

O ni awọn eeyan yii ko ni ki awọn pọ niye, ki wọn to jade, amọ ohun to se pataki ni pe awọn eeyan to n lọ lagbegbe naa n ri wọn.