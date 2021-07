Ogun Accident: Ọkọ̀ akérò forí sọ ọkọ̀ akólẹ̀, èèyàn mẹ́tàlá kú, míjìlá míì farapa

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Kowee ke, ko ha ni ọjọru ana nigba ti ọpọ ẹmi bọ ninu isẹlẹ ijamba ọkọ kan to waye lopopona marosẹ Ibadan silu Eko.

Oludari ileesẹ FRSC nipinlẹ Ogun, Ahmed Umar, to fi idi isẹlẹ naa mulẹ salaye pe ere asapajude ati yiya ọkọ silẹ nibi ti ko tọ, lo sokunfa ijamba naa.

Umar ni wọn ti gbe awọn eeyan to fara pa ninu ijamba ọkọ naa lọ sile iwosan Idera to wa nilu Sagamu fun itọju nigba ti wọn gbe oku awọn alaisi si ibudo igbokusi to wa nile iwosan naa.