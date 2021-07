Sunday Igboho: Ó lé yọrí sí ogun, tí ìjọba Naijiria bá fi ìyà jẹ Sunday Igboho bí ọ̀daràn

wákàtí kan sẹ́yìn

"Nkan to ṣẹlẹ si Igboho n tu aṣiri diẹdiẹ pe ijọba fẹ ẹ ma a fi iya jẹ awọn ajijagbara, eyi to si le sọ ijọba di ijọba aninilara, paapaa lati ọwọ ijọba to de ipo pẹlu ileri ireti to dara ati atilẹyin awọn eniyan Iwọ-Oorun Gusu Naijiria."