Yomi Fabiyi; N kò lo àpètán orúkọ, ohùn tàbí àwòrán ẹnikẹ́ni nínú fíìmù Oko Iyabo

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Ilumọọka osere tiata nni, Yomi Fabiyi, to n lewaju ninu awuyewuye to suyọ lori ẹsun asemase ti wọn fi kan Baba Ijesha, tun ti sọrọ sita.

Yomi, ẹni ti ọpọ eeyan n naka abuku si lori fiimu ọkọ Iyabo to se sita, tun ti gbe fidio miran sita pe ẹnikẹni to ba ro pe fiimu naa tako ẹtọ ọmọniyan le gba ile ẹjọ lọ.

Osere tiata naa ni oun ko ni da eebu pada fun ọpọ eeyan to n sọ oko ọrọ si oun lori agbejade sinima naa nitori o ni "kii se gbogbo aja to n gbo, ni eeyan maa n kọbi ara si."

"Inunibini ko kan ti aimọ iwa wu, nitori naa ni eeyan se gbọdọ gbajumọ ibi to n lọ.

To ba boju wẹyin, to si duro si idi otitọ, nigba to ba ya, wa jare nitori bi irọ ba lọ titi fun ogun ọdun, otitọ yoo le ba ni ọjọ kan.