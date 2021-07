Sunday Igboho: Ẹ fún mi ní ₦500bn lórí dúkìá mi tẹ bàjẹ́ àti títẹ ẹ̀tọ́ mi lójú mọ́lẹ̀

Bakan naa lo tun n rọ ile ẹjọ pe ko pasẹ fun ijọba atawọn osisẹ agbofinro rẹ lati bọwọ fun awọn ẹtọ to ni labẹ ofin bii ọmọniyan.

Agba amofin Yomi Aliyu, to n soju fun Sunday Igboho n fẹ ki ileeẹjọ kede pe bawọn agbofinro DSS se ba ọpọ dukia jẹ nile onibara ati bi wọn se ya bo ile naa, lo tẹ ẹtọ rẹ mọlẹ labẹ ofin.

Koda, wọn ko beere pe ki onibara oun silẹkun fun awọn amọ wọn kan fi ibọn fagidi wọle, ti wọn si pa eeyan meji, to fi mọ baba agbalagba to n kirun lọwọ ninu isọ oru to n se.