Sunday Igboho in Benin Republic: Ọ̀gágunfẹ̀yìntì Buratai gúnlẹ̀ sí Benin Republic láti rí Ààrẹ Patrice Talon gẹ́gẹ́ bí aṣojú ìjọba Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Bi ẹ ko ba gbagbe orilẹede Benin yii kan naa ni eekan ọmọ Yoruba to n lewaju idasilẹ orilẹede Yoruba, Oloye Sunday Adeyẹmọ, ti ọpọ mọ si Sunday Igboho wa bayii to ti n jẹjọ lẹyin to fẹ gba orilẹede naa kọja si orilẹede Gernmany.