Supreme court judgement on Ondo election: Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ ní Nàìjíríà dá Akeredolu láre lórí ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ile ẹjọ to ga julọ lorilẹede Naijiria ti gbe are fun gomina Rotimi Akeredolu gẹgẹ bi ẹni ti ilu dibo yan si ipo gomina Ondo.

Lẹyin ti idajọ igbimọ to gbọ ẹhonu esi idibo ipinlẹ Ondo to waye loṣu kẹwaa ọdun 2020, ati ile ẹjọ kotẹmilọrun ti kọkọ gbe are fun Akeredolu gẹgẹ bi olubori idibo naa ni Eyitayọ Jẹgẹdẹ to jẹ oludije fun ẹgbẹ oṣelu PDP ninu idibo sipo gomina ipinlẹ naa gbe ẹjọ kotẹmilọrun lọ siwaju ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria.