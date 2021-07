Man kills girlfriend in Edo: Ìyá ọlọ́mọ mẹ́rin kagbako ikú lọ́wọ́ ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ ẹni ọdún 23

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Bakan naa ni iroyin sọ pe o tun fi igi lu ọmọ obinrin naa kan to jẹ ọmọ ọdun mẹtala, ko to o ba iya rẹ lopọ̀, nireti pe ọmọkùnrin naa ti ku.

Ẹnikan to n gbe ni adugbo naa to ba awọn akọroyin sọrọ ní "opo ni obìnrin naa to ti bi ọmọ mẹrin, sugbọn abigbẹyin rẹ to jẹ ọmọ ọdún mẹtala nikan lo n gbe pẹlu rẹ.