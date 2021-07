Hushpuppi: Abba Kyari dá èsì padà fún ileẹjọ́ US pé Ọlọ́pàá Nàìjíríà o bèrè fún owó kankan lọ́wọ́ Hushpuppi

Kọmisana ọlọpaa Naijiria, Abba Kyari ti sọ pe ir ni ẹsun ti wọn fi kan ileeṣẹ ọlọpaa pe wọn gba owo lọwọ Raymond 'Husspuppi' Igbalode to n jẹjọ lọwọ ni United States.

Ẹka to n ri si idajọ nilẹ Amẹrika sọ pe awọn ti fi panpẹ ofin mu ọmọ orilẹede Naijiria mẹta bayii ni Amẹrika to n ran Hushpuppi Abbas lọwọ to fi ji miliọnu owo Dollar $1.1m ni ọna idigunjale wiwọke owo jade.