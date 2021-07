Blessing Okagbare at Tokyo 2020 Olympics: Àjọ eré ìdárayá lágbáyé lé Blessing Okagbare kúrò ní Tokyo 2020 Olympics

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Ajọ to nboju wo ayẹwo ogun lilo laarin awọn elereidaraya ti paṣẹ lọ rọọkun nile naa fun eekan elere ije ọlọgọrun mita(100 meters) ati igba mita ( 200 meters) ọmọ Naijiria ni, Blessing Okagbare nibi idije Tokyo 2020 Olympics to n lọ lọwọ bayii lorilẹede Japan.

Ọpọ ọmọ Naijiria ti inu wọn n dun lọjọ Ẹti lori iroyin pe elere ije ọmọ Naijiria meji lo moribọ wọ ipele to kangun si aṣekagba ere ije onimita ọgọrun ni idunnu naa ko pẹ fun pẹlu iroyin pe ayẹwo fihan pe Okagbare to jẹ ọkan ninu awọn meji naa lo ogun amuṣẹya HCG eleyi to jẹ ara awọn ogun ti ajọ naa fi ofin de pe kawọn elere idaraya jina sii.