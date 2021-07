Saraki arested: Agbẹnusọ EFCC ní àwọn ló fi ìwé pe Saraki

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti iwa jẹgudujẹra ni Naijiria, EFCC ti sọ pe Aarẹ ile igbimọ aṣofin Naijiria tẹlẹ, Bukola Saraki ti wa ni ahamọ awọn.

Ṣaaju ni awọn ileeṣẹ iroyin abẹle kan ti kọkọ jabọ pe Saraki wa ni ahamọ EFCC lori ẹsun to rọ mọ ole jija ati lilu owo ilu ni ponpo.

Lasiko to wa nile aṣofin agba ni Saraki ti kọkọ n koju oniruru ẹsun to jọ mọ ṣiṣe owo ilu baṣubaṣu ati ẹsun pe ko kede iye dukia to ni.