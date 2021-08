WhatsApp new update: Tóò bá ń dédé sọ fótò tàbí fídíò nù lórí fóònù, Watssap ló gbé ètò tuntun jáde ó!

Nítorí èyí, ẹgbẹ́ àwọn tó ń dá abo bo ẹtọ àwọn ọmọdé tí kò sì ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ileese to jẹ ìyá Whatssap, ìyẹn Facebook lórí ọrọ yìí.

Watssap ni tiwọn ń sọ pé afiwe ohun tí àwọn ṣe kan je ohun too lè lọ fúnra rẹ ni - bíi too bá ń rà aṣọ too ni kí èèyàn kan yẹ ọ wò boo ṣe rí, tàbí kọọ fi nomba password rẹ ranse sì èèyàn kan.