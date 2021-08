McDonald's Burger ad: Obìnrin kan gbé McDonald's lọ ilé-ẹjọ́ torí ìpolówó Buger nínú àwẹ̀

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Obinrin ọmọ ilẹ Russia kan, Ksenia Ovchinnikova, ti gbe ile ounjẹ McDonald's lọ si ile ẹjọ lẹyin to sọ pe ipolowo cheeseburgers wọn ja oun laawẹ.

O ni asiko lẹnti yii gan an ni oun n gbiyanju lati jina si burger ati awọn ounjẹ mii lasiko awẹ ki oun to ri ipolowo burger yii to jẹ oju ni gbese.