Osun Money Ritual: Wò ó bí Babaláwo ṣe gé apá, ẹsẹ̀, orí àti ọ̀kan oníbàárà rẹ̀ fi ṣe òògùn owó

wákàtí kan sẹ́yìn

Yoruba ni ẹni to ba n wa iwakuwa, yoo ri irikuri.

Bẹẹ ni ọrọ ri fun ọkunrin kan, ti wọn pe orukọ rẹ ni Ayoade Moses Fasesan to n gbe nilu Ikirun, to tọ Babalawo kan lọ lati se oogun owo nitori sanmọni to lọ tiirin fun.