Ibadan Accident: Tírélà agbépo wó lu taxi akérò mọ́lẹ̀ nínú kòtò lágbègbè Celica n'Ibadan

Awọn eeyan agbegbe Celica niluu Ibadan ti ke gbajare si ijọba lati pari iṣẹ atunse oju popo to n lọ lọwọ loju ọna marosẹ Ibadan si Ile Ife.

Awọn ara adugbo naa sọrọ yii fun BBC Yoruba lẹyin ti tirela agbepo kan wo lu ọkọ taxi akero kan mọlẹ ninu koto laarọ ọjọ Aje, ọjọ kẹsan an oṣu kẹjọ.

Ohun tawọn ti iṣẹlẹ ọhun ṣoju sọ nipe ijanu ọkọ agbepo naa ni ko mu un mọ, to fi ya kuro loju popo, o gba ọkọ taxi akero naa, to si wọ lọ sinu koto nla kan to wa lẹba oju ọna naa pẹlu rẹ.