Kwara Kidnap: Ọlọ́pàá ní agbègbè Oke Onigbin àti Omu Aran ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Ninu wọn ni eeyan mẹfa kan to n dari lati ibi inawo igbeyawo ni ipinlẹ Ekiti wa.

Alukoro ileesẹ ọlọpaa ipinlẹ Kwara Ajayi Okasanmi lo fidi ọrọ yii mulẹ ninu atẹjade kan to fi sita.

O sọ pe laarin aala Kwara ati Ekiti ni awọn ajinigbe naa ti da awọn eeyan meje to n dari bọ lati ibi inawo igbeyawo ni Ekiti.

Ninu awọn to ko si gbaga awọn alaburu yi ni Pasitọ kan iyawo rẹ ati awọn eeyan mẹrin.

Okasanmi to fidi isẹlẹ yii mulẹ ni awọn ti doola eeyan mẹjọ lapapọ.

Amọ sa o ni awọn ko ti ribi doola Pasitọ ati iyawo rẹ to fi mọ eeyan mẹta to ku ninu awọn to n dari bọ lati ibi ayẹyẹ igbeyawo ni Ekiti.