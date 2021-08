Hijra Celebration: Akeugbagold ní Ànọ́bì kò ṣe àjọ̀dún Hijrah nígbà àyé rẹ̀ àmọ́ kò sí ẹ̀sẹ̀ níbẹ̀

Ninu awọn ajọdun to wa ninu ẹsin Islammu, meji pere lo pọn dandan, ti o si se pataki fun gbogbo olugbagbọ ododo.

Amọ nibayi ti awọn ọmọlẹyin Islammu kan ni Naijiria ti n beere fun ọjọ isinmi fun ayajọ ibẹrẹ ọdun musulumi taa mọ si First Muharram, pupọ lo ti n beere pe se lootọ ni ọjọ yii yẹ fun ajọdun.

Ni ipinlẹ Oyo ati Osun, to fi mọ awọn ipinlẹ mii lapa ariwa Naijria, ijọba kede isinmi lẹnu isẹ fun ajọ́dun ibẹrẹ ọdun musulumi tii se First Muharram.

Ni onka oju ọrun, Muharram ni musulumi maa n pe osu akọkọ ni afiwe January ti awọn to n lo onka Gregorian Calendar.

Hijrah ti wọn so mọ ibẹrẹ ọdun yii ni isẹlẹ to waye nigba ti Anọbi Muhammad sa asala kuro ni Makkah to jẹ ilu rẹ lọ si Madinah.