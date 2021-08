PDP Crisis: Secondus fárígá pé òun kò lọ àmọ́ Wike ní lílọ ni yóò lọ

Nibi ipade to waye ni Abuja lọjọ Aje lo yẹ ki wọn ti sọ boya Secondus yoo si wa lori ipo tabi ki wọn yọ saaju ipade gbogbogbo ẹgbẹ losu Kọkanla ọdun.

Awọn ọmọ ẹgbẹ to wa nile asojusofin naa ko fimọ sọkan lori iyọninipo Secondus.

Bi a ko ba gbagbe lỌ́jọbọ to kọja yii ni igbimọ majẹkobaje ẹgbẹ da si ọrọ awọn ọmọ igbimọ alasẹ ẹgbẹ meje to kọwe fiposilẹ.

Ninu awọn to lewaju ki Secondus fipo silẹ ni Gomina Nyesom Wike ti ipinlẹ Rivers, to ni Secondus n pete pero lati tun dije dupo alaga lasiko ipade apero ẹgbẹ to n bọ lọna ni.