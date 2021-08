T. B Joshua: Chris Okotie ní wòlíì èké, onídán àti onítànjẹ tó ń fi ara rẹ̀ wé Jesu ní Joshua

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Pasitọ agba fun ijọ Household of God, Chris Okotie ti sapejuwe wolii TB Joshua gẹgẹ bi opurọ, wolii eke ati onidan to n fi bibeeli lu awọn eeyan ni gbajuẹ.

Oloogbe TB Joshua, ẹni to fẹsun yii kan ni oludasilẹ ijọ Synagogue Church of All Nations (SCOAN), to jade laye lọjọ Kẹfa osu Kẹfa ọdun 2021.