Yoruba Nation: Akintoye àti èèyàn 1m fẹ́ kí àjọ UN tú ìwé òfin Nàìjíríà ká

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Aarẹ ẹgbẹ Ilana Ọmọ Oodua, Ọjọgbọn Banji Akitoye yoo ṣaaju miliọnu kan eeyan, ti yoo ṣoju awọn ẹya to n beere fun iyapa lati ara Naijria, NINAS.

Awọn olori oniruuru ẹgbẹ awọn ẹya to n beere fun iyapa lati ara Naijiria ti wọn wa lati apa Guusu ati arin gbungbun Naijiria, ti kọkọ fẹnuko ninu ipade lọjọ kẹrindinlogun oṣu kejila ọdun 2020.

Apejọ ajọ iṣọkan agbaye UN yoo waye lati ọjọ kẹrinla si ọjọ kọkanlelogun oṣu kẹsan an ọdun 2021 yii.

Atẹjade naa sọ pe ẹgbẹ NINAS yoo maa kepe gbogbo awọn ẹya to wa lati apa Guusu ati aringbungbun Naijiria lati gbaruku ti ipe fun idasilẹ orilẹede ẹya wọn lara Naijiria.

Ẹgbẹ NINAS yoo tun beere nibi apejọ ajọ UN, lati fi ọmọogun apẹtu sija ranṣẹ si Naijiria lati daabo bo awọn eeyan apa Guusu Naijiria lọwọ awọn Fulani daran daran ati Boko Haram pẹlu ISIS to n pa wọn lojoojumọ.

Ọjọgbọn Akintoye, Ọjọgbọn Yusuf Turaki, akọwe agba NINAS, agbẹjọro Tony Nnadi, ati kọmiṣọnna akọkọ fun eto ẹkọ to tun jẹ alaga gbogbogbo ẹgbẹ Ilana Ọmọ Oodua, Ọjọgbọn Wale Adeniran lo buwọlu atẹjade naa.

Lori iroyin kan to sọrọ nipa ẹgbẹ kan to n pe fun ki wọn fofin de ẹgbẹ Ilana Ọmọ Oodua ki wọn le maa lanfaani lati pe fun ohun kohun niwaju apẹjọ ajọ UN, atẹjade naa sọ pe lorukọ ẹgbẹ NINAS yoo fi fẹhonuhan nibi apjọ naa kii ṣe lorukọ ẹgbẹ Ilana Omo Oodua.

Gbogbo awọn ẹya to wa lati apa Guusu ati aringbungbun Naijiria to n gbe nilẹ Amẹrika ni ẹgbẹ NINAS ti kepe lati darapọ mọ wọn loṣu kẹsan ti wọn ba n ṣe ifẹhonuhan naa niluu New York.