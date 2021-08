Lizzy Anjorin: N kò fẹ́ Aláàfin o, àmọ́ ó ní ń kò gbọdọ̀ wá sí ààfin láìmú ọkọ wá

Alhaja Lizzy Anjọnrin Lawal ti ọpọ maa n pe mi ibu owo Mama Florida, tun ti ja gudugbẹ ọrọ lulẹ lori irin ajo aye rẹ, ki o to ṣe igbeyawo.

Ninu fọnran kan to gbe sori ayelujara, Lizzy ni ''gbogbo obinrin ni aṣẹwo, amọ, awọn ọkunrin ṣẹwo ju awọn obinrin lọ.''

Lizzy ṣalaye pe ''nigba naa lọun, Mr Lawal maa n fun mi lowo, o dẹ maa n dun mọ mi gan an.

Nigba to to asiko fun mi lati yan, gomina ati ọba alaye wa lara awọn to kọ ẹnu ifẹ si mi, ṣugbọn kii ṣe Alaafin o.