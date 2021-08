Èròjà tuntun tí Instagram gbé jáde láti dẹ́kun ìdẹ́yẹsí- wo bí o ṣe lè lòó

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Ojuopo ikansiraẹni Instagram ti kede awọn eroja ati irinṣẹ tuntun fun didẹkun ọrọ alufansa lori ikanni naa ati didaabo bo awọn to n loo lọwọ awọn adunkukulajamọni.

Instagram ṣalaye pe eroja tuntun naa yoo wa lati maa dena awọn to ba fẹ maa sọ ọrọ kotọ sawọn eekan lawujọ.

Awọn alaṣẹ ileeṣẹ Instagram n tọka si iṣẹlẹ idẹyẹsi to waye lẹyin ifẹsẹwọnsẹ aṣekagba idije Euro 2020 laarin ikọ agbabọọlu England ati Italy gẹgẹ bii ara ohun to sun wọn si igbesẹ tuntun yii.

Lẹyin ti England ja kulẹ ni ifẹsẹwọnsẹ nipasẹ pẹnariti, oju awọn agbabọọlu England to jẹ alawọ dudu ri to lọwọ awọn to dẹyẹsi wọn, paapaajulọ lori awọn ikanni ayelujara gbogbo.