Sunday Igboho: Ẹgbẹ́ ọmọ bíbí Igboho ké sáwọn Alfa, Pásítọ̀, oníṣẹ̀ṣe láti ké pe Ọlọ́run pẹ̀lú gba ààwẹ̀ àti àdúrà

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Idi ree ti awọn eeyan ilu ajijagbara fun ilẹ Yoruba nni, Oloye Sunday Igboho fi bẹrẹ igbesẹ lati duro ti eeyan wọn ko le bọ lọwọ ipenija ati idojukọ to n ba finra lorilẹede Benin.

Awọn eeyan ilu Igboho, to wa nijọba ibilẹ Oorelope nipinlẹ Oyo ti wa gunle eto aawẹ ati adura lati mu Sunday Igboho bọ ninu ọfin ofin to jin si nile ẹjọ.

Awọn eeyan ile Igboho lo n gunle ija inu ẹmi yii lati fi tako igbesẹ ijọba apapọ to fẹ di ajafẹtọ ẹni naa lapanyaka wọnu baalu wa sile lati ilu Cotonou.

Nigba to n salaye igbesẹ ẹmi ti wọn fẹ gbe, Oloyoyo ni irọ to jinna sootọ ni wọn pa mọ Sunday Igboho pe o fẹ doju ijọba Buhari bolẹ ni.

O ni wọn kan fẹ sọ aja Igboho ni orukọ buruku ni ki wọn le so mọ igi lati pa nitori ohun to se ko kọja igbesẹ to gbe lati ja fun ominira Yoruba nitori iwa aidaa ti wọn n hu si wọn.